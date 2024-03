Antonia | intervista a Silvio Maselli | produttore della serie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prodotta da Fidelio e Grøenlandia, in collaborazione con Prime Video e Rai Fiction,è un’ironicadramedy diretta da Chiara Malta con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, che in 6 episodi racconta il percorso di(Chiara Martegiani) successivo alla diagnosi di endometriosi. Nella giungla urbana di Roma, questa protagonista carismatica, irriverente e acuta fallisce nel tentativo di ignorare il dolore e torna all’origine attraversando le proprie voragini, fisiche ed emotive. Viviamo in rete, ma siamo spesso incapaci di crearla, passivi alla richiesta di ascolto perfino delle persone che dovremmo conoscere meglio. Tuttologi esperti, medici di base, psicologi iscritti all’albo dell’universitàvita, eppure l’informazione ha ancora solo il rispettonicchia, di chi ...