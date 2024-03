Antonella Fiordelisi rivela di non truccarsi gli occhi ma fa una gaffe

È iniziata la corsa di Pechino Express che dal 7 marzo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) porta otto coppie sulla Rotta del Dragone fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. E la sfida vede ... (funweek)

Pechino Express, Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: l’intervista: La sfida a ‘Pechino Express’ vede in corsa anche ‘Italia Argentina’, la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal: cosa ci hanno raccontato.funweek

Pechino Express – La rotta del Dragone: L'avventuroso viaggio di “Pechino Express – La rotta del Dragone” alla 2.a tappa. Appuntamento giovedì 14 marzo su Sky ...metronews

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha fatto gli auguri a Oriana Marzoli in occasione del suo compleanno: Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sa bene che Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi non si sono mai prese in simpatia. Per gran parte del loro percorso, infatti, hanno ...novella2000