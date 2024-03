Anticipazioni Un posto al sole | Manuela Cirillo si ritroverà nei guai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sineinel corso delle prossime puntate di Unal. Stando alledella soap opera napoletana, infatti, la gemella rischierà di essere scoperta da Serena per quanto concerne la vicenda del cellulare di Irene. Ricordiamo che la bambina, di recente, ha chiesto ai suoi genitori di poter utilizzare un vecchio smartphone della, ma loro non le hanno concesso il permesso. A quel punto, Irene si è rivolta alla zia, la quale, senza prima consultarsi con Filippo e Serena, ha riattivato il cellulare della sorella e lo ha consegnato alla nipotina. Da quel momento in poi, Irene ha iniziato a comportarsi in modo insolito a causa dei video e dei messaggi che ha intercettato sui ...