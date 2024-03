Annunziata Pd | “La nostra priorità è il benessere e la crescita della comunità”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladel Partito Democratico di Napoli è ile la. Non consentiremo ad una certa destra di Governo, a trazione nordista, di portare a termine il loro disegno anti-meridionalista. Concentriamoci su questioni concrete come l’autonomia differenziata, il blocco dei fondi di coesione, la sanità, i trasporti, la dispersione scolastica, il welfare, la sicurezza: questi sono le sfide che abbiamo di fronte, questi sono i temi su cui il governo Meloni va incalzato e messo di fronte alle proprie responsabilità e inadempienze. In questa battaglia, decisiva per il futuro del nostro territorio, il PD Napoli sostiene pienamente l’amministrazioneRegione Campania e quella del Comune capoluogo, e ritiene indispensabile ...

Nasce oggi l’Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata: 14 liste unite per il “riscatto della città”: Un’ampia coalizione che scende nell'agone politico in vista delle prossime amministrative di giugno. Nella prossima riunione di giovedì prossimo si avvierà il confronto sul candidato sindaco ...ilgazzettinovesuviano

Elezioni amministrative: nasce l’Alleanza straordinaria per Torre Annunziata. Fdi e Torre Viva si riservano: “La Città ha bisogno di un governo stabile e duraturo. Parte il riscatto di Torre Annunziata”, così al termine della riunione i rappresentanti di Centro Comune, Insieme per la Campania, Fare ...erreemmenews

Taranto, auto contro un palo: muore a 19 anni: (Adnkronos) - Non ce l'ha fatta la 19enne finita vittima con altre tre amiche di un incidente in via Mediterraneo l'8 marzo. La giovane si è spenta a ...webmagazine24