Anita svela cosa le avrebbe detto il GF in confessionale | ma la regia toglie l’audio VIDEO

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Durante una conversazione con Alessio,Olivierileil GF in, ma lal'audio L'articolo proviene da Novella 2000.

Al Grande Fratello , Giuseppe Garibaldi ha cambiato idea su Alessio Falsone e Anita Olivieri, contro la quale non mancano dure parole . (comingsoon)

Anita Olivieri , probabilmente pensa ndo di non essere ripresa , ha confidato dettagli intimi sulla relazione con Edoardo Sanson. La concorrente del Grande Fratello si è dilungata nel racconto delle ... (fanpage)

Anita Olivieri continua ad essere uno dei personaggi più controversi di questa edizione del Grande Fratello . Chiacchierando con Alessio Falsone, ha svela to qual è il lavoro del compagno di sua madre , ... (blogtivvu)

GF, Anita svela dettagli privati su Edoardo convinta di non essere ripresa: Convinta di non essere ripresa dal GF, Anita Olivieri ha svelato dettagli privati sull'ex fidanzato Edoardo Sanson.notizie

Grande Fratello, Anita svela la verità sul rapporto con l’ex Edoardo Sanson: Anita Olivieri ha rivelato nuovi dettagli sul suo rapporto con l'ex fidanzato Edoardo Sanson. A quanto pare non è proprio come era stato ...rumors

Grande Fratello, Fiordaliso prende posizione: “Vince Beatrice, ecco perché”. Poi svela retroscena su Anita: A un mese dall’uscita dal reality, la cantate si è sbilanciata raccontando in un’intervista le sue previsioni in merito alla vittoria: cosa ha detto.libero