Anita Olivieri | retroscena su Paolo Bonolis | la rivelazione sulla figlia del conduttore

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Questa volta la regia del Grande Fratello non è riuscita ad intervenire in tempo suche, in vena di chiacchiere, nelle passate ore ha fatto unasu un personaggio noto. Si tratta di, la cui ex moglie, Sonia Bruganelli, fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di opinionista del reality.e lasuDurante una chiacchierata con Alessio Falsone,si è lasciata andare anche ad unasul noto. A quanto pare, suo fratello avrebbe avuto a che fare con la famiglia: in che ...