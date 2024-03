Anfiteatro | il Comune in campo | «Pronti a rifare l’arredo del parco» L’odissea dei giardini ancora chiusi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Serve un restyling completo non solo al verde. Il giardino dell’, resta chiuso per manutenzione straordinaria. I tempi di intervento sono lunghi e non prevedono di salvare l’estate. Ma c’è una buona notizia. Una volta terminati abbattimento, potatura e consolidamento degli alberi pericolanti, ilverrà restituito alla città restaurato e abbellito anche con nuovi arredi. Ilinfatti si è detto favorevole a raccogliere l’appello del Museo Archeologico, pronto a spalleggiare la direttrice Maria Gatto nella riqualificazione del giardino dell’, quello da cui si accede dal doppio ingresso su via Crispi e via Margaritone. «Qualche tempo fa avevamo partecipato con l’assessore Alberto Merelli ad un incontro con la direzione del museo Archeologico – ha detto l’assessore al ...

