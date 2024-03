Andrea Papi | 18 indagati per le offese sui social al 26enne ucciso dall’orsa Jj4

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Diciotto persone sono indagate dalla procura di Trento per diffamazione nei confronti di, il ragazzo di 26 annilo scorso annoJj4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino-Alto Adige. I pm hanno chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dai genitori, dopo che suisi erano scatenati i commenti di alcuni hater. Tra glic’è anche Daniela Martani, ex hostess Alitalia e noto personaggio televisivo. Nelle settimane che hanno seguito la morte di, i commenti offensivi spuntati suihanno convinto Carlo– padre del– ad annunciare querele. «La ...

Andrea Papi , il ragazzo ucciso lo scorso 5 aprile dall'orsa JJ4 nei boschi del Monte Peller, sopra Caldes, in Trentino, domani 25 gennaio avrebbe compiuto 27 anni. E in quest'occasione il... (leggo)

Ucciso dall'orsa Jj4 in Trentino, 18 indagati per le offese social nei confronti di Andrea Papi: tra loro anche l'ex hostess Daniela Martani: Sono 18 gli indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall'orsa JJ4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino.leggo

Runner ucciso dall'orsa: diciotto indagati per offese sui social: Chiuse le indagini dopo la denuncia dei genitori di Andrea Papi. Nel mirino anche Daniela Martani, ex hostess dell'Alitalia e personaggio televisivo ...unionesarda

Offese al ragazzo ucciso dall'orsa: 18 indagati (c'è anche un personaggio tv): I genitori di Andrea Papi, il runner morto mentre correva in Trentino, avevano sporto denuncia dopo i tanti commenti degli hater ...today