Andrea Papi | 18 indagati per diffamazione | offesero il giovane ucciso dall' orsa Jj4

18 probed for Web hate against man killed by bear: The late Andrea Papi was inundated with hate messages saying it was all his fault that the bear, JJ4, faced a cull order that has since been scotched by the courts. JJ4, who is set to be placed in a ...ansa

Insulti e offese al giovane ucciso dall’orsa in Trentino: 18 indagati: Diciotto persone sono indagate per diffamazione via social ai danni della memoria nei confronti di Andrea Papi, il runner 26enne che il 5 aprile dello scorso anno è stato ucciso dall’orsa Jj4.sardegnalive

Andrea Papi, 18 persone indagate per diffamazione: Sono 18 gli indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso il 5 aprile del 2023 dall'orsa Jj4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in ...rainews