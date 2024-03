Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme | dove sono stati beccati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Negli ultimi mesi è naufragata la storia d’amore tra Elisa Visari ee lo stesso è accaduto a quella traDee Carlo Beretta. Tre settimane fa l’ex gieffina ha anche messo dei like al dj: “La De, tornata single, ha deciso di compiere un gesto che ha colpito il web. – riporta Il Vicolo delle News – La ragazza ha messo, dopo tanto tempo, dei like al suo ex storico“. Dopo questi ‘mi piace’ i fan dei Damellis hanno cominciato a rumoreggiare sui social. Lunedì seraanchea Milano allo stesso evento. I due infatti erano tra gli invitati per il party di apertura del pop up del brand di abbigliamento fondato ...