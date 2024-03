Ancora un morto in carcere. Un detenuto si impicca a Teramo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Unsi è tolto la vita neldi. "Si tratta di un ragazzo di circa 20 anni, di etnia rom, che nella notte si èto nella sua cella della sezione osservazione deldi Castrogno, dove si trova ristretta anche la mamma, colta da malore, e ora piantonata in ospedale", riferisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, osservando che "dall'inizio dell'anno sono dunque 27, 24 detenuti e 3 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, i suicidi in ambito carcerario, in un bollettino che appare inarrestabile anche per l'inezia della politica che ha governato almeno nell'ultimo ventennio. E non pervengono, peraltro, segnali confortanti neppure dall'esecutivo in carica". De Fazio chiede quindi che "l'Esecutivo Meloni batta un colpo: ...