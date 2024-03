Anche il G7 combatterà il fentanyl Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sebbene in Italia ilnon rappresenti un’emergenza come in altri Paesi, poche settimane fa il ministero della Salute ha trasmesso un’allerta di grado 3, il più alto previsto, chiedendo di potenziare la vigilanza e chiamando a rapporto medici, farmacie e ospedali. Nella giornata di ieri, inoltre, è stato divulgato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio die di altri oppioidi sintetici da parte del dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, che indica una serie di attività di prevenzione per contrastare l’emergenza dele proteggere l’Italia da questa minaccia. Includendo un capitolo sulle azioni da mettere in campo “nel caso in cui in Italia si venisse a creare una situazione di emergenza”. USO TERAPEUTICO “Il– spiega il documento – ...