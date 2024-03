Ammazza che Riesling! Dieci vini imperdibili assaggiati in Germania

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Per un assaggiatore seriale le fiere internazionali come il Prowein 2024 sono un assist al bacio. A Düsseldorf ci siamo concentrati sul terreno dei padroni di casa, studiando tra Mosella, Palatinato, con incursioni anche in territorio austriaco. Prima di partire, segnaliamo un dettaglio che ci aveva colpito anche al Wine Paris, poche settimane fa: il padiglione dei superalcolici era nettamente più frequentato della stragrande maggioranza delle aree. Si sono formate code in prossimità di gin al tartufo bianco e vodka all’avocado. Eppure, con un briciolo di ricerca, in fiera si possono assaggiare autentiche bombe. Come queste. I migliori 10al Prowein 2024Marienburg Fahrlay GG 2021 Clemens Busch La Mosella che ci piace. C’è un incrocio meraviglioso di note marine e misurate dolcezze in questo cru proposto dal Clemens Busch. Sul palato ...