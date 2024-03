Ambiente | Meloni | ' messa in sicurezza non porta consenso | ma si fa se si ha coscienza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Investire nellaindel territorio "è sempre una scelta coraggiosa della politica, perché tutti si riempiono la bocca diin, ma poi per investire ce ne passa, perché, diciamolo, lainè cosa poco redditizia per il. E' una scelta coraggiosa, perché se riesci a evitare tragedie nessuno te lo riconosce". Così la premier Giorgia, a Firenze per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Toscana. A testimonianza di quel che dice, la presidente del Consiglio cita l'esempio dell'unica città giapponese di Fudai, "l'unica che si è salvata dallo tsunami, con un gran spavento ma senza vittime. Il sindaco di Fudai, un signore visionario, ...