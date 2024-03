Amadeus | ancora tu? Le voci di un ritorno a Sanremo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024)tu, ma non dovevamo non vederci più? Dopo la chiusura del quintodagli ascolti record,aveva assicurato a destra e a manca che sarebbe stato il suo ultimo Festival. L’uscita in carrozza con Rosario Fiorello doveva essere la degna conclusione di un percorso durato a lungo ma su cuimolto si discute. E se ci avesse ripensato? E se la Rai gli avesse proposto di riprovarci, magari un paio di anni, solo per confermare incassi da capogiro e share inimitabile? A instillare il dubbio oggi ci pensa Italia Oggi con un pezzo di Carlo Valentini secondo cui il conduttore avrebbe accettato una maxi offerta sottoposta dall’Ad della Rai, Roberto Sergio. Nel pacchetto ci sarebbe la conduzione di altre due edizioni (addirittura!) e di uno show da realizzare con Fiorello, ovviamente ...