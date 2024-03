Alvino insorge | “Arbitraggio vergognoso contro il Napoli | due episodi scandalosi”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Carlo, noto giornalista napoletano, si scaglial’di Barcellona-per un rigore negato e un’espulsione non data agli azzurri. CALCIO– Il popolare giornalista napoletano Carlonon le ha mandate a dire dopo l’eliminazione deldalla Champions per mano del Barcellona. Nel mirino è finito l’della sfida di ritorno al Camp Nou. Attacco frontale adAttraverso i suoi canali social,si è scagliato duramentela direzione di gara: “! Un rigore netto non concesso e un’espulsione non decretata gridano vendetta”. L’o del rigore ...