Altro che campo largo | dove finiscono gli italiani L' attacco di Giordano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A Fuori dal Coro non tengono banco le elezioni ma i problemi della sanità. Come dimostrano le parole di Mariosulla signora Lucia che vive a Torino, ha un carcinoma ed è un medico del servizio sanitario. Le prescrivono una visita urgente ma il servizio sanitario le risponde "Nessun appuntamento disponibile per la prestazione selezionata". Quindi significa che la signora Lucia non può curarsi. Questo succede in Piemonte ma anche in altre regioni d'Italia. Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Siamo in onda su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity pic.twitter.com/gVaM0k8U8T — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 13, 2024 "Io questa sera sono fuori dal coro - dice Mario- Voglio occuparmi di come sta la signora Lucia che mi sembra più importante che occuparsi come fanno tutte le altre trasmissioni ...