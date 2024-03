“Alternative alla bandiera bianca” Chi è l’artista che trovate nella copertina di oggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Serena Vestrucci (Milano, 1986) dedica le sue opere al quotidiano adottando un’ampia gamma di media, dpitturascultura e al video. Lascia che sia il processo a guidare il suo lavoro, esplorando visivamente i limiti e le regole di ogni mezzo, assecondando l’accidentalità e il caso.trasforma gli elementi della quotidianità, conferisce nuove facce all’ordinario producendo un rinnovato modo di vedere. Vestrucci descrive la sua pratica come “imbrogliare l’ordinario”, amplificando e sovvertendo i suoi materiali, i suoi esiti lo rifondono in una forma extra-ordinaria. Come dice, proprio come i coriandoli, “per farli funzionare bisogna lanciarli in aria”. Il suo lavoro è il frutto di un approccio che denota uno sforamento della vita privata, dal concetto di caso, all’applicazione di regole in ...