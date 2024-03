Alluvioni e siccità | cambiamento climatico e sfruttamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’acqua è un elemento fondamentale per la vita, senza il quale non potremmo vivere neppure noi esseri umani, solo che l’eccessiva quantità di essa o la sua assenza può portare a conseguenze catastrofiche. Il Padule, in quanto zona umida, è sempre stato un’importante riserva d’acqua, preziosa anche per le attività umane come l’allevamento e l’agricoltura. Ile loeccessivo delle riserve idriche hanno avuto un impatto negativo su questo bacino. Per conoscere l’effetto dei periodi diabbiamo intervistato il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno. Come reagisce il Padule nei periodi di? "Due anni fa il Padule ha avuto i suoi momenti di, che hanno causato gravi problemi al mondo agricolo. Laprovocò un ...