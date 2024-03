Alluvione | Meloni | Emendamento a dl Pnrr | 66 mln per famiglie e imprese Toscana

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Agenzia Vista) Firenze, 13 marzo 2024 "Siamo riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro necessari adi questo territorio colpite" dall', "questo lavoro ci consente la settimana prossima" di presentare "unal decretoper avere le risorse immediatamente disponibili". Così la presidente del Consiglio Giorgiain occasione della firma del patto di coesione con la. "Nel contempo abbiamo attivato l'interlocuzione con la Commissione europea per finanziare interventi per altri 67 milioni dal fondo di solidarietà europeo", ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

