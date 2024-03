Allo Sporting il derby. La Montagna 'corsara'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In Terza categoria si è giocata la 21ª giornata (sesta di ritorno) e a vincere delle nostre fra Lucca e Massa Carrara sono stateForte dei Marmi, Retignano eSeravezzina. Girone lucchese. Il clou era il, posticipato al lunedì sera, Stiava-Forte dei Marmi che al “Martellini“ è stato vinto 1-0 dai nerazzurri fortemarmini grazie alla rete di Alessio Maggi (che in precedenza aveva sbagliato un rigore: palo-fuori). Vittoria di misura 1-0 pure per il Retignano che sabato al “Macchiarini-Ricci“ si è imposto sul Veneri col gol-partita di Matteo Lorenzi. Perde male 3-0 in casa il Bargecchia con il Vorno. Gli altri risultati: Aquila Sant’Anna-Atletico Marginone 2-2; Spianate-Morianese 0-2; Valfreddana-San Lorenzo 2-0; Calcistica Popolare Trebesto-Folgore Segromigno Piano 1-5; ...