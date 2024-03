Allarme sicurezza Aggressioni in crescita | La Asl proteggerà ogni suo lavoratore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "I nostri lavoratori sono l’azienda stessa, un dovere proteggerli" è quanto ha ribadito ieri il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio d’Urso, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. La giornata è stata istituita di recente, la prima volta si è svolta il 12 marzo del 2022 e la Asl Toscana Sud est ha aderito fin dal primo momento. "L’azienda sanitaria – si spiega – monitora con attenzione il fenomeno, mettendo, inoltre, in atto tutte le azioni possibili per proteggere e supportare il personale". Per quanto riguarda gli operatori Asl Tse, rispetto al 2022, nel 2023 c’ è stato un incremento di segnalazioni importante, queste infatti sono passate da 228 a 452, di cui 133 a Grosseto. Tale dato può essere spiegato in parte con la recrudescenza generalizzata del fenomeno e in ...