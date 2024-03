Alla scoperta del menù scolastico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Conoscere ilservito a scuola, stimolando gli alunni a consumare pietanze diversificate. È l’obiettivo degli incontri di educazione alimentare rivolti a bambini e ragazzi delle scuole d’infanzia e primarie promossi da Cir Food (l’azienda che gestisce la ristorazione scolastica), in collaborazione col Comune e l’istituto comprensivo. Gli appuntamenti sono partiti a fine febbraio, si tengono a scuola e trattano tematiche come "La carta di identità degli alimenti" per acquisire conoscenze utililettura dell’etichetta o comprendere la differenza tra data di scadenza e di conservazione per prevenire lo spreco alimentare, oppure il "Mondo in tavola" per scoprire i piatti delle diverse etnie presenti sul territorio, accogliendo le differenze alimentari e culturali nel...