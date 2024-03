“Alla Rai | nel programma top della sera” Belen Rodriguez | colpo di scena dopo l’addio a Mediaset

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tenetevi forte, è arrivata la notizia bomba:tornerà presto in televisione. La show girl argentina si prepara a ritorno in grande stile. Pronto un ruolo di primo piano per lei che ha avuto esperienza come conduttrice de Le Iene e in Tu si que vales (vedi foto sotto)., per lei ecco una cosa del tutto nuova rispetto al passato. Stavolta in Rai, nelpiù seguito. Ma anche in questa veste saprà di sicuro farsi apprezzare dal pubblico, che attende trepidante. Prima un passo indietro. Si è parlato molto in queste ultime settimane diper le sue vicende sentimentali. Tutti erano curiosi di sapere se fosse davvero finita la relazione con ...