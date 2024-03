Alla Nuvola in anteprima mondiale lo show evento Dancing Glass

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La rivoluzionaria "Einstein on the beach", creata da Philipcon Robert Wilson in collaborazione con Lucinda Childs come coreografa e performer nel 1976, sarà solo l'inizio dello spettacolo, che andrà in scena il 27 e in replica il 28 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium della, nell'ambito di Eur Culture, la rassegna culturale di Eur SpA, che rende omaggio al compositore americano all'origine della minimal music. "è stato il mio primo compositore e ho collaborato con lui per 50 anni. Potete immaginare l'importanza di questo progetto per me" spiega Lucinda Childs, vera icona della danza e Leone d'oroBiennale di Venezia che per lo spettacolo ha composto nuove creazioni. "Siamo contenti di avere un leggenda della danza come ...