Alla Feltrinelli una giornata di relazione sui “Diari di Pieve”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Come in tutte le settimane la Libreriapoint ospiterà una serie di presentazioni legate al mondo dei libri e dell’editoria. . Giovedì 14 marzo alle 17 unadisui “di”. Interveranno Natalia Cangi, Direttrice organizzativa Archiviostico Nazionale diSanto Stefano, Camillo Brezzi, Direttore Scientifico Piccolo Museo delo, Luciana Pastorelli, Coordinatrice del Circolo LaAV (Lettura ad alta voce) di Arezzo che come gruppo interverranno con delle letture suselezionati. Dal 1984Santo Stefano, quasi al confine tra Toscana, Umbria e Romagna, ha innalzato ai quattro punti cardinali del suo perimetro, sulle strade che vi accedono, ...

‘Giotto Coraggio’, due incontri per il libro di Paolo Casadio: Paolo Casadio presenta il suo romanzo "Giotto coraggio" Alla biblioteca Ruffini di Mezzano e Alla libreria Feltrinelli di Ravenna, con eventi che includono dialoghi, musica e narrazione.ilrestodelcarlino

Due appuntamenti speciali per giocare live con Francesco Lancia a On Air – Play Like a Deejay: Due appuntamenti speciali per giocare live con Francesco Lancia a On Air - Play Like a Deejay, il gioco da tavolo che trasforma in DJ.playstationbit

Napoli, piazza Garibaldi, centinaia di ragazzi in fila per Mahmood: bagno di folla Alla Feltrinelli: "È buonissima". Fa pausa solo per una trancio di pizza Margherita Mahmood osannato dai suoi fan Alla Feltrinelli di piazza Garibaldi. L'artista sta firmando le copie del suo disco di platino Tuta Gold ...napoli.repubblica