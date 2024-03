Alimentavano panifici con energia elettrica rubata | arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocon. E’ quanto hanno scoperto, in due casi, i carabinieri a Bagnoli. Nel primo caso i titolari della panetteria hanno causato un danno stimato di 18mila euro in poco più di due anni. Non solo, nel corso del controllo, grazie alla collaborazione di personale ispettivo dell’Asl, sono stati sequestrati anche 200 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione. Denunciato anche il marito della donna, per aver concorso nella manomissione del contatore. Stesso reato contestato ad una 56enne, anche in questo caso per un allaccio abusivo scoperto in un secondoo. Il danno stimato per i consumi non rilevati grazie alla manipolazione del contatore è di circa 34mila euro. Prodotti alimentari in pessimo ...