L’ Alfa Romeo che inaugura il nuovo corso è stata battezzata Milano, come omaggio di Stellantis alle origini, e sarà presentata a livello mondiale nella sede dell’Automobile club Milano (ilgiornale)

Manca poco meno di un mese, siamo quasi arrivati al fatidico giorno che si avvicina sempre di più. Presto sarà presentata la nuova Alfa Romeo Milano , in uscita il 10 aprile 2024 Se pensiamo ad ... (tuttotek)

Alfa Romeo Stelvio VS Tonale, confronto tra i SUV del Biscione: Alfa Romeo Stelvio e Tonale rappresentano i due modelli a ruote alte del marchio italiano, tanto simili per certi aspetti ma diametralmente opposti per filosofia costruttiva, listini, dotazioni, ...ilgiornale

Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco come cambierà la berlina nel 2026 [VIDEO RENDER]: Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle tre novità confermate la scorsa settimana dal CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ...msn

Alfa Romeo protagonista alla Milano San Remo Amateur Race 250 San Miguel de Allende: Si è svolta lo scorso 9 marzo in Messico la prima edizione della Milano San Remo Amateur Race 250 San Miguel de Allende, un'affascinante corsa ciclistica ...clubalfa