Alessandro dei Santi Francesi si è tolto da Instagram perché stanco di sentirsi dire che era bello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Des deinon è più su. Il suo profilo personale lo ha oscurato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo che gli ha fatto conquistare un onesto 18º posto con L’Amore In Bocca. Al momento resta attivo solo il profilo IG del duo @e quello del collega Mario Francese, @Acerboo. Come maiDes si è cancellato dai social? A rispondere è stato proprio lui dopo una domandatta diCattelan. “A volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi” – ha esorditoa Stasera C’è Cattelan su Rai2 – “Però ad esempio quando leggo un apprezzamento sulla mia estatica, io sono ...