Alessandro dei Santi Francesi | “Mi sono tolto da Ig | stanco di sentirmi dire che sono bello”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nell’ultima edizione di “Stasera C’è Cattelan”, il palcoscenico ha accolto I, formazione musicale piemontese composta daDes e Mario Francese. Nel corso della serata, tra interviste e performance, il duo ha condiviso aneddoti e curiosità con il pubblico e il padrone di casa,Cattelan. Un momento di particolare interesse è stato quando Cattelan ha interrogatoDes sul perché non utilizzi Instagram, nonostante il suo legame con l’attrice Matilda De Angelis. Con la fidanzata Matilda De AngelisDes: “qua per cantare” Des ha offerto una risposta che unisce sincerità e ironia, toccando punti sensibili ...

Alessandro De Santi s dei Santi Francesi non è più su Instagram . Il suo profilo personale lo ha oscurato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo che gli ha fatto conquistare un onesto 18º posto ... (biccy)

In un’era in cui i social sono diventati parte integrante delle nostre vite, c’è ancora qualcuno che preferisce prenderne le distanze. È il caso di Alessandro De Santi s, voce dei Santi Francesi , che ... (dilei)

Alessandro De Santi s ha cancellato il suo profilo Instagram Perché "stanco di sentirsi dire che era bello". Nelle ultime ore, sul web, si legge che sarebbe questa la motivazione per cui il cantante ... (fanpage)

Muretti a secco, aiuti anche per privati cittadini: Ad annunciarlo il vice presidente e assessore con delega all'Agricoltura della Regione, Alessandro Piana. "Una misura importantissima per la salvaguardia del territorio - prosegue Piana - dedicata al ...genovatoday

Al via "Soul 2024", il primo festival di spiritualità: Milano, 13 marzo 2024 - Per cinque giorni a Milano, da oggi mercoledì 13 fino a domenica 17 marzo, dall’alba alla sera si diffonderanno in molti luoghi della città gli incontri del festival di spiritu ...ilgiorno

Alessandro De Santis (Santi Francesi): «Ho cancellato Instagram perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello»: I Santi Francesi sono stati ospiti nell'ultima puntata di Stasera C'è Cattelan. Il duo piemontese formato da Alessandro De Santis e Mario Francese ha risposto alle domande ...leggo