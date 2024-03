Alessandro De Santis | “Stanco dei commenti sull’aspetto estetico | mi sono tolto da Instagram”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Deha parlato della sua decisione di cancellare il profilo: ospite a Stasera c’è Cattelan, il cantante del duo Santi Francesi ha spiegato le sue motivazioni, raccontando di aver ricevuto troppisul suo aspetto. “A volte, ti puoi anche prendere male per deiche sulla cartapositivi”, ha quindi spiegato l’artista, seduto sul divanetto accanto al compagno di duo Mario Francese. “Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, iotalmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico: ‘Raga io sto cantando,qua per cantare’. La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio ...