Al via il Progetto “CANASEME” | Ricerca e Innovazione tecnologica sui semi di canapa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Caserta. Si è tenuta martedì 12 Marzo 2024, presso l’Aziendaorto Sementi s.r.l. di Sarno (SA), partner di, la riunione di coordinamento del Gruppo Operativo (GO) costituito nell’ambito dell’intervento Progettuale “” finanziato dalla Regione Campania a valere del PSR – Misura 16, Sottomisura 16.1.2 – “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano – Focus Area 2°”. Obiettivo delè la definizione di un’agrotecnica appropriata alla produzione di semente diindustriale e il miglioramento dei requisiti tecnologici del seme mediante l’applicazione di tecnologie innovative. All’incontro hanno partecipato tutti i partner afferenti al Gruppo Operativo disotto il ...

