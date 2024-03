Al via il laboratorio gratuito di sceneggiatura del fumetto per giovani e adolescenti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Sabato 23 marzo alle 16 presso il Centrocomunale New Factory prende il via ildidel, rivolto atra i 15 e i 35 anni, appassionati e curiosi. Il corso prevede sette lezioni per capire il medium dele imparare l’abc della. Le attività si svolgeranno in collaborazione con Serena Meo e Giovanni Chiarini dell’associazione Clinkers. Isceneggiatori guideranno e aiuteranno gli iscritti a realizzare una storia breve e a esprimere la loro fantasia attraverso le immagini. “Si tratta di una delle tante iniziative di New Factory – dichiara l’assessore alle politicheli Federico Scapecchi – che ...

