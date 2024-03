Al via i concorsi per l’assunzione di 27 nuovi medici

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nuove assunzioni di sanitari nelle Marche. Stanno per essere espletatiper 27, 20 dei quali per l’AST di Ancona. Tra gli specialisti che saranno assunti, ci sono anche neuropsichiatri infantili da destinare alle Umee - Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva -, che si occupano della presa in carico dei bambini e dei ragazzi fino ai 18 anni d’età con disabilità e disturbi del neurosviluppo e di altre attività. Nel dettaglio, iriguardano per l’AST di Ancona 2 posti da Oncologo, 3 perna e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, 1 di Neurologia, 1 di Neuropsichiatria Infantile, 1 di Cardiologia, 2 per Malattie Metaboliche e Diabetologia, 2 di Nefrologia, 1 perna del Lavoro e Sicurezza negli Ambiti di Lavoro, 2 per Dermatologia e Venereologia, 2 ...

