(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quattro appuntamenti dal 22 marzo al 22 giugno dedicati allad’autrice, ai diritti e alle donne, neldia Rho. È la rassegna die dibattiti "in" che avrà come protagoniste cantautrici e associazioni del territorio impegnate sui temi dei diritti e delle pari opportunità. "L’idea nasce da un gruppo di cantautrici chiamato “Dinamica, Cantautrici in Movimento” - racconta l’assessora alla Cultura Valentina Giro -. Il desiderio di uniree impegno sociale le porta a elaborare una proposta nuova che tiene insieme voci di donne da fronti diversi: si parlerà di violenza, di tabù, di gender gap e famiglie arcobaleno". Il primo appuntamento è venerdì ...

Al via “Concertica”, parole e musica in salotto a Villa Burba: La rassegna "Concertica parole e musica in salotto" a Villa Burba a Rho promuove la musica d'autrice e i diritti delle donne. Cantautrici e associazioni affrontano temi come la violenza e le pari oppo ...ilgiorno

Mandorlo in Fiore, da Agrigento un messaggio di pace al mondo: acceso il tripode dell’Amicizia: Da Agrigento, prossima Capitale italiana della Cultura, parte un messaggio di pace al mondo intero: acceso il tripode dell'Amicizia ...grandangoloagrigento

“Io capitano” ispirato a Schettino e al naufragio della Costa Concordia: la trama alternativa di Televideo: Errore clamoroso di Televideo: “Io capitano” di Garrone, candidato all’Oscar, sarebbe stato ispirato al naufragio della Costa Concordia ...unita