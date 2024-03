Al Pacino si è scusato per non aver nominato i candidati al miglior film

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Come già raccontato, Alha vestito i panni di tutti gli spettatori e ha velocizzato la premiazione delagli Oscar. Tradizione vuole che il presentatore dell’ultima categoria annuncia ogni singoloseguito da una breve clip. In questo caso, invece, Alsi è lasciato andare e a rivelato immediatamente la vincita di Oppenheimer. Infatti,si è limitato a dire “i miei occhi vedono… Oppenheimer“, senza citare le altre 9 pellicole in gara insieme aldi Christopher Nolan.ha quindi commentato l’accaduto scusandosi con i produttori delle altre pellicole. “Sembra che ci sia qualche controversia sul fatto che io non abbia menzionato tutti iper nome ieri sera prima di annunciare il premio ...

