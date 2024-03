(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – “La Tass mi ha chiesto se vado ina cantare. Una giornalista mi ha mandato un messaggio… Ho detto che andrò solo quando finirà questo scempio della”. Alvorrebbe tornare a cantare in. Lo farà, dice a E’ sempre Cartabianca su Rete4, quando lacon l’sarà finita. “Ho cantato 5 volte per Putin, l’ho incontrato prima ancora che diventasse presidente della. Era il 1986, lui era capo del Kgb. Poi mi invitarono quando divenne presidente. C’era un lungo tavolo, da una parte c’era Putin con la famiglia e dall’altra Eltsin con la mia famiglia. La mia impressione è stata sempre la stessa: era l’uomo più occidentale della, poi qualcosa evidentemente è successo”, ...

stasera 1° marzo su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara : ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera venerdì 1° marzo in prima serata, su Canale 5, ... (movieplayer)

Al Bano e la guerra Ucraina-Russia: "America si infila dove non dovrebbe": "La Tass mi ha chiesto se vado in Russia a cantare. Una giornalista mi ha mandato un messaggio... Ho detto che andrò solo quando finirà questo scempio della guerra". Al Bano vorrebbe tornare a cantare ...adnkronos

Pupo parte per Mosca: “Andrò in trincea, sarà il mio modesto contributo per la pace”: Pupo è pronto a partire per la Russia. Il noto cantante ha fatto sapere che il prossimo 15 marzo, per una settimana, sarà a Mosca per registrare uno speciale televisivo dal titolo Pupo and Friends. L' ...fanpage

Renato Zero, un «Autoritratto» per otto sere. Arrivano i concerti al Palazzo dello Sport: Il cantautore romano porta a Roma gli appuntamenti che attraversano tutta la sua carriera. In scaletta 31 brani per più di tre ore di musica ...roma.corriere