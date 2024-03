Aiutiamo gli italiani onesti | tasse | Meloni presenta il piano del governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La premier Giorgiahato la riforma fiscale e si è detta "fiera del coraggio di una riforma attesa da cinquanta anni", che renderà l'Italia più "attrattiva". "Non penso, non dirò mai che lesiano una cosa bellissima, sono una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge", ha scandito la presidente del Consiglio, intervenendo al convegno "La riforma fiscale, attuazione e prospettive". "Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice. Non abbiamo amici ai quali fare favori, se non gliche pagano lee contribuiscono al mantenimento del bilancio pubblico. Gli unici amici che abbiamo sono gli, anche quando non riescono a pagare, ma che vogliono farlo. Non c'è spazio per chi ...