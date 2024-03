Airbnb | in atto una rivoluzione | cambia tutto con polemiche

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 13 marzo 2024), inuna vera e propria: non era mai successo fino ad ora (con qualche polemica) Se non si tratta di una vera e propriaallora poco ci manca. Fsta, però, che per ognimento che arriva di conseguenza non tardano ad arrivare delle. Importanti novità sono quelle che arrivano dal mondo di ‘‘, uno dei portali più importanti che mette in contpersone in cerca di un alloggio o di una camera per determinati periodi. Il noto portale ha annunciato che, a partire dal prossimo 30 aprile, saranno vietate le telecamere di sicurezza all’interno delle residenze., inuna(Ansa Foto) Cityrumors.itMotivo? In primis ...