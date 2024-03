Aggredito a martellate Leonid Volkov | braccio destro di Navalny Aveva detto | “Verremo uccisi tutti”

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 43 anni, è statoin Lituania. Si tratta di una delle figure più importanti dell'opposizione russa, era uno stretto collaboratore di, avendo lavorato come capo dello staff del defunto leader e come presidente della sua Fondazione anticorruzione fino al 2023.

Leonid Volkov attaccato nei pressi della sua casa a Vilnius L'attivista dell'opposizione russa Leonid Volkov, ex braccio destro del leader dell'opposizione Alexey Navalny morto in carcere a ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’attivista dell’opposizione russa Leonid Volkov, ex braccio destro del leader dell’opposizione Alexey Navalny morto in carcere a febbraio, è stato aggredito fuori dalla sua casa a ... (ildenaro)

Navalny, il braccio destro Leonid Volkov Aggredito a martellate: aveva accusato Putin della morte dell'amico: Hanno sfondato il finestrino della sua auto, gli hanno spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo hanno colpito a martellate: così è stato Aggredito davanti alla sua casa in Lituania Leonid ...ilgazzettino

In Lituania Aggredito a martellate Volkov, il braccio destro di Navalny | "Non ci arrenderemo": Leonid Volkov, stretto collaboratore politico e braccio destro del dissidente russo morto in carcere Alexei Navalny, è stato Aggredito a martellate davanti alla sua abitazione in Lituania. Lo ha reso ...msn

Attaccato a martellate Volkov, braccio destro di Navalny: Così è stato Aggredito davanti alla sua casa in Lituania Leonid Volkov, 43 anni, capo dello staff della Fondazione Anticorruzione fino al marzo 2023 ...laregione.ch