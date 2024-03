Aeroporto Salerno | nessuna prova di decollo sulla pista | attesa deludente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’-Costa d’Amalfi ieri mattina è stato sorvolato per la prima volta da un aereo partito da Catania ma non vi è stato – come riporta oggi il quotidiano Le Cronache – alcun collaudo dellae infatti non c’è stato né l’atterraggio né ilma un volo tecnico per conto dell’Enav per la prima sessione di radiomisura. L’aereo ha effettuato due giri nella mattinata di ieri e altri, sicuramente più “movimentati” nel primo pomeriggio per rientrare poi a Capodichino. Delusi i curiosi che si erano radunati in prossimità dellaallungata dell’-Costa d’Amalfi. Segui ZON.IT su Google News.