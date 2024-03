Addetti al rimessaggio per la zona di Ameglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Offerte di lavoro in Liguria dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.. Impresa servizi diimbarcazioni ricerca un addetto al, all’ormeggio e alle piccole manutenzioni di imbarcazioni. Gradita esperienza. L’azienda valuta anche l’inserimento in apprendistato o collaborazioni a partita Iva. Sede. Offerta MS-217386. RECEPTIONIST. Stabilimento balneare, ricerca un receptionist che si occupi dell’accoglienza dei clienti, delle prenotazioni utilizzando un gestionale interno, della gestione di cassa/pagamenti. Da aprile e settembre, sede di lavoro Lerici. Offerta MS-216964. 1 OPERAIO. Impresa servizi tecnici e manutenzione apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca un ...