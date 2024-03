Ad Ercolano asilo nido nel Museo Archeologico Virtuale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel 2024 inaugureremo tre asili0-36 mesi sul territorio di, uno dei quali sarà allestito all’interno degli spazi del” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco die vicepresidente nazionale dell‘Anci. “L’apertura di unnegli spazi del MAV non solo amplia le opzioni di cura per le famiglie di, ma vuole anche promuove l’accesso alla cultura e all’apprendimento fin dalla più tenera età. Questo è un passo importante nella costruzione di una comunità inclusiva, dove l’educazione e la cultura sono alla portata di tutti. Insieme agli altri due asiliche apriranno nell’Istituto Rodinò e negli spazi di Via Viola, il nostro ...

Aprono le Iscrizioni per l’asilo nido comunale e convenzionati a Monreale: Sul sito istituzionale comune.monreale.pa.it è stato pubblicato l'avviso per le iscrizioni dei minori all'asilo Nido Comunale 'Giaccone' e per gli asili nido e micronido privati convenzionati per l'an ...informazione