Accusato di furto | arrestato | deve scontare un anno ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avella, htratto in arresto un uomo del posto, in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva emessa dall’Autorità giudiziaria per “aggravato”. L’dovrà espiare la pena residua di undi detenzione domiciliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.