Abusa di 3 pazienti disabili durante la fisioterapia | condannato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il fisioterapista Antonino Galvano, 64 anni, originario di Raffadali, è statodal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, a una pena di 5 anni e 4 mesi di carcere. Il motivo della condanna riguarda accuse di violenza sessuale commesse ai danni di trefrequentanti un centro convenzionato. La vicenda ha preso avvio da una denuncia presentata dalla madre di una delle vittime, la quale aveva confidato di subire abusile sedute di, al punto da non desiderare più di parteciparvi. Gli approfondimenti investigativi condotti dai carabinieri, inclusa l’installazione di microcamere, hanno documentato numerosi episodi di abusi sessuali perpetrati da Galvano nei confronti di altre. Il 2 febbraio ...

