Abruzzo? Si archivia subito tutto e si parla di regali di Meloni | Capezzone e lo choc dei giornaloni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di Libero, mette nel mirino iche strizzano l'occhio ai progressisti. Infatti la stampa sinistra ha completamente depennato il voto indal menù che offre ai lettori e il giochino è sempre lo stesso: "Quando vince il centrosinistra bisognare del trionfo per almeno tre settimane, se a vincere è invece il centrodestra allora bisognare rapidamente", afferma il direttore editoriale di Libero. Poi si va oltre con Repubblica, il Fatto e La Stampa che di fattono di "" della, ora agli evasori, ora a Mediaset. Un vero e proprio delirio per nascondere la batosta pesantissima raccolta in...

Il leader della Lega non scarica le responsabilità del ko elettorale contro esclusivamente qualcuno e guarda già avanti all'appuntamento del 10 marzo: "Con Marsilio abbiamo governato bene" (ilgiornale)

Europee, pressing Tajani su Moratti e Albertini. Salvini corteggia Vannacci: archiviato il voto in Abruzzo, i partiti guardano soprattutto alle elezioni europee del 9 giugno. Nel centrodestra, il segretario di Forza Italia, Antonio ...lapresse

Elezioni Europee, Tajani vuole candidare Moratti e Albertini per tentare il sorpasso sulla Lega di Salvini: archiviato il voto in Abruzzo, i partiti guardano soprattutto alle elezioni europee del 9 giugno. Nel centrodestra, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, annuncia la proposta di candidatura a ...tag24

Basilicata, Pd, M5s e Chiorazzo che insiste: «Rinuncio solo se scelgo io il mio sostituto»: Pd e M5s alle prese con la scelta del candidato per le regionali in Basilicata. Parte dei dem vuole Angelo Chiorazzo, che non arretra: «Rinuncio se posso scegliere il sostituto» ...lettera43