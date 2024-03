Abruzzo | prete si schianta contro il guardrail | positivo al test antidroga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Un incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì ha coinvolto un sacerdote di circa 50 anni, parroco di una comunità dell’Alto Sangro, in. E’ stato denunciato per guida in stato di alterazione a causa di assunzione di cocaina. L’incidente è avvenuto sulla statale 17, a Santa Brigida di Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila, mentre il parroco stava rientrando dopo una cena. Durante il tragitto, si è reso conto di avere poco carburante e ha deciso di tornare indietro per rifornirsi. Nel momento in cui si trovava sulla quattro corsie, a causa delle condizioni stradali rese viscide dalla pioggia, l’auto, una Toyota, ha urtatoilcon violenza, riportando gravi danni. Fortunatamente il sacerdote non ha subito ferite gravi ed è riuscito a uscire dall’auto per ...