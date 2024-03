Abortisce in casa da sola dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso | indagini in corso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La donna, una cittadina pachistana di 39 anni al quinto mese di gravidanza, ha abortito spontaneamente in. Poche ore prima si era recata alper forti dolori addominali.

Donna incinta al quinto mese va al pronto soccorso con dolori addominali, i medici la dimettono: poche ore dopo Abortisce. Aperta inchiesta: Quando da sola, in casa, ieri pomeriggio ha chiamato il 118 non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari, arrivati nell'appartamento di via Indipendenza, ad Ariccia, si sono ...leggo

