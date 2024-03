Abitudine vezzosa | dietro all' infilarsi i capelli nel maglione c' è molto di più

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un po’ per comodità, un po’ difesa contro il maltempo,per vezzo estetico: nascondere identro a maglioni, felpe e sciarpe è un trend che si è diffuso perfino tra gli hairstyle in passerella durante le ultime settimane della moda. Pratico, veloce e adatto aimedio-lunghi, è un modo semplice per cambiare il proprio hairlook in pochi passaggi, se fatto dentro al. Con però delle accortezze., i tagli di tendenza del ...