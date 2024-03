Abi | su case green serve sostegno pubblico a meno abbienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "La direttiva sulla prestazione energetica degli immobili come approvata dal Parlamento europeo attenua alcuni rischi che avevamo segnalato. Tuttavia, gli obiettivi sono sfidanti e quindi è necessario prepararsi per tempo, anche con adeguate politiche pubbliche adelle famiglie". Lo afferma, in una dichiarazione all'ANSA il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini che ricorda come "le banche stanno sempre più sviluppando il mercato dei "mutui verdi" - ossia i finanziamenti finalizzati all'acquisto di abitazioni con elevate prestazioni energetiche o alla riqualificazione energetica degli immobili".